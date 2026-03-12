На юге России временно закрыли аэропорт

Временные ограничения введены в аэропорту Краснодара, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его информации, воздушные гавани пока не принимают и не выпускают самолеты гражданской авиации.

Немногим ранее стало известно, что больше тысячи пассажиров ждут вылетов из Сочи и Краснодара. К масштабным задержкам привела угроза атаки вражеских БПЛА.

Ночью 12 марта силы ПВО ликвидировали над регионами России 80 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, 30 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 14 и 10 — над Крымом и Ростовской областью. Также дроны сбили над акваториями Черного и Азовского морей, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской и Воронежской областей.

Тем временем стало известно, что «Аэрофлот» завершил эвакуацию пассажиров из ОАЭ. Всего с 3 по 11 марта авиакомпания выполнила 46 рейсов из Дубая и Абу-Даби, перевезя 13,1 тыс. человек.