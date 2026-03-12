Член СВОП рассказал, продолжит ли США поддержку Украины

Поставки вооружения на Украину и в страны Евросоюза со стороны США прекратятся или снизятся из-за иранского конфликта, рассказал «Парламентской газете» член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов. Он отметил, что, несмотря на экономическую обеспеченность, Америка не сможет произвести необходимое количество боевой техники.

Сегодня американцы объективно не могут параллельно с иранским конфликтом в прежних масштабах продавать вооружения тому же Евросоюзу, который, как об этом заявляется публично, перенаправляет их Киеву, — рассказал Климов.

Член СВОП отметил, что законы США также запрещают использовать неприкосновенный запас вооружения. По его словам, у Америки дефицит материальных ресурсов даже для продолжения войны на Ближнем Востоке.

Ранее политолог Павел Фельдман заявил, что привлечение специалистов с Украины к установке антидроновых систем в США — лишь попытка впечатлить главу Белого дома Дональда Трампа. По его мнению, это не более чем инфоповод, который полезен президенту Украины Владимиру Зеленскому.