12 марта 2026 в 14:24

Захарова рассказала, как Россия отозвалась на просьбу Ирана о помощи

Захарова: Россия направит гуманитарную помощь в Иран по просьбе Тегерана

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Иран обратился к дружественным странам, включая Россию, с просьбой о гуманитарной помощи, сообщила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Как уточнила дипломат, доставка грузов в настоящее время уже организуется, передает корреспондент NEWS.ru.

По словам Захаровой, иранская сторона запросила медикаменты. Причина в том, что в стране разрушено множество больниц и станций скорой помощи, а также имеется большое число раненых, среди которых женщины и дети.

По указанию президента Российской Федерации [Владимира Путина] организуется доставка из нашей страны соответствующей гуманитарной помощи иранскому народу, — сказала дипломат.

Ранее Путин обсудил эскалацию в Ближневосточном регионе в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры двух стран выступили за скорейшее прекращение боевых действий и дипломатическое урегулирование конфликта. Путин также поблагодарил Алиева за содействие в эвакуации российских граждан из Ирана и в доставке гуманитарной помощи из РФ.

