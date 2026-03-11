Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана

Президент России Владимир Путин поблагодарил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева за эффективное содействие в эвакуации россиян из Ирана, передает пресс-служба Кремля. Также российский лидер выразил признательность за обеспечение доставки гуманитарной помощи из РФ. Между лидерами государств состоялся телефонный разговор в среду, 11 марта.

В телефонном разговоре Владимир Путин выразил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву признательность за эффективное содействие в организации эвакуации из Ирана российских граждан, а также в обеспечении доставки из России гуманитарной помощи иранскому народу через азербайджанскую территорию, — говорится в заявлении.

Помимо этого, президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и выступили за скорейшее ее урегулирование мирным путем. Они также поддержали прекращение боевых действий.

Ранее стало известно, что Азербайджан первым среди других государств оказал поддержку Ирану, отправив партию гуманитарной помощи. По информации журналистов, соответствующее распоряжение отдал Алиев. Груз доставят автомобили азербайджанского МЧС.