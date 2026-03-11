Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 14:24

Минобороны раскрыло детали нового налета дронов ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении 22 дронов ВСУ над шестью регионами России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Перехваты проводились в период с 8:00 до 14:00 по московскому времени.

Наибольшее количество дронов было сбито над акваторией Черного моря — восемь аппаратов. Четыре беспилотника уничтожены над территорией Курской области и столько же — над Белгородской областью.

Три дрона ликвидированы в небе над Пермским краем. Еще два аппарата сбиты над Краснодарским краем, и один беспилотник уничтожен над территорией Республики Крым.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные за минувшие сутки атаковали 13 районов региона с помощью 146 беспилотников. Глава области опубликовал сводку об ударах, зафиксированных 10 марта. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал.

До этого губернатор сообщил о гибели двух человек и еще 19 пострадавших при атаке дронов ВСУ на область. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

