10 марта 2026 в 09:29

Гладков назвал число жертв ударов ВСУ по Белгородской области

Гладков: два человека погибли в Белгородской области из-за ударов ВСУ в выходные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Два человека погибли, еще 19 получили ранения в Белгородской области за минувшие выходные в результате ударов со стороны ВСУ, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Для Белгородской области они (выходные. — NEWS.ru) выдались очень тяжелыми. 19 человек ранено, два человека погибло, — отметил губернатор.

Также он рассказал о модернизации средств радиоэлектронной борьбы, поставленных в российское приграничье для защиты от украинских дронов. По словам Гладкова, с начала 2026 года проведена модернизация на 44 устройствах, а за весь период — порядка 250.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что жертвами атак ВСУ на регионы России в период с 2 по 8 марта стали 30 мирных жителей. Всего за неделю ВСУ выпустили по гражданским объектам более 3,5 тыс. боеприпасов, уточнил он.

До этого стало известно, что дежурные силы ПВО в ночь на 10 марта ликвидировали 17 украинских беспилотников в небе над Россией. По информации Минобороны, атаке с воздуха подверглись три региона страны — Республика Крым, Белгородская и Курская области.

