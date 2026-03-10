Зимняя Олимпиада — 2026
Появились кадры обломков атаковавшей школу в Иране ракеты с маркировкой США

Спасатели и местные жители пытаются извлечь раненых из-под завалов в атакованной начальной школе для девочек в Минабе Спасатели и местные жители пытаются извлечь раненых из-под завалов в атакованной начальной школе для девочек в Минабе Фото: Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press
Информационное агентство Ирана опубликовало фото обломков, найденных на месте удара по школе для девочек в Минабе, с фрагментами опознавательных знаков американской крылатой ракеты. Согласно предварительной оценке, речь идет о Tomahawk, выпущенной не ранее 2014 года.

Снимки были подписаны как «остатки американской ракеты, упавшей на детей в школе в Минабе». На обломках видны серийные номера и другие данные, которые, по информации экспертов, действительно соответствуют классификации и маркировке боеприпасов Пентагона и его поставщиков.

На идентификационной табличке можно увидеть надпись Globe Motors — это американская компания, производящая электродвигатели и сервоприводы для авиационной и военной техники. CAGE Code — это официальный код поставщика в системе Минобороны США. Он подтверждает, что производитель зарегистрирован как оборонный подрядчик.

Ранее группа сенаторов-демократов заявила о возможной причастности США к удару по начальной школе в иранском городе Минаб 28 февраля, где погибли минимум 180 человек. Они потребовали от Пентагона провести тщательное и беспристрастное расследование произошедшего.

