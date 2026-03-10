Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 12:41

Футболисты устроили массовое побоище посреди матча

Футбольный матч в Казахстане закончился массовой дракой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Товарищеский матч молодежных команд «Ордабасы» и «Актобе» в Шымкенте завершился массовой дракой с тяжелыми травмами, сообщает Telegram-канал «Азия. В центре». Одному игроку сломали челюсть и выбили зубы, другой получил глубокое рассечение губы.

Футбольный клуб «Актобе» осудил инцидент и выразил надежду на добросовестное расследование произошедшего. Обстоятельства потасовки выясняются.

Ранее хоккеисты «Амура» и «Нефтехимика» устроили массовую драку во время традиционного рукопожатия после матча в Хабаровске, которую показали в прямом эфире. Потасовка началась с обмена ударами между Матвеем Надворным и Ярославом Лихачевым, а затем переросла в столкновение с участием других игроков.

Кроме того, массовые беспорядки охватили стадион в Шотландии после финального свистка матча между «Селтиком» и «Рейнджерс», где фанаты обеих команд выбежали на поле, устроили драку и забросали друг друга файерами. Победу в серии пенальти со счетом 4:2 одержал «Селтик» после безголевого основного и дополнительного времени, а футболисты и тренеры спешно покинули газон из-за агрессии болельщиков.

