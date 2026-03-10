Названы место и дата проведения суперфинала Кубка России по футболу

Названы место и дата проведения суперфинала Кубка России по футболу Суперфинал Кубка России по футболу пройдет на «Лужниках» 24 мая

Суперфинал Фонбет — Кубка России по футболу пройдет 24 мая в московских «Лужниках», сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Решение о месте проведения матча приняло бюро исполнительного комитета РФС.

Встреча станет пятой подряд, которую примет столичный стадион. «Лужники» остаются основной площадкой решающих матчей турнира. Бюро исполкома РФС утвердило арену без изменений по сравнению с предыдущими сезонами. Таким образом, главный матч Кубка России вновь пройдет в Москве.

Кубок России разыгрывается по системе double elimination — команда выбывает после двух поражений. В решающем матче встретятся победители финалов верхней сетки («путь РПЛ») и нижней сетки («путь регионов»).

В полуфиналах верхней сетки сыграют «Динамо» (Москва) и «Спартак», а также ЦСКА и «Краснодар». В нижней сетке на первом этапе полуфиналов встретятся «Крылья Советов» и «Локомотив», а «Зенит» сыграет с «Динамо» из Махачкалы.

Ранее петербургский «Зенит» на выезде уступил «Оренбургу» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.