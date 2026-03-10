Россиянин подал в суд на тренера Москвину за «пропаганду убийц»

Житель Санкт-Петербурга подал иск к Федерации фигурного катания России (ФФККР) и заслуженному тренеру Тамаре Москвиной, обвинив их в пропаганде убийц, сообщил Telegram-канал «Mash на спорте». Поводом для разбирательства стала произвольная программа фигуриста Петра Гуменника, построенная на мотивах романа Патрика Зюскинда «Парфюмер», главный герой которого является маньяком-убийцей.

Истец в своем заявлении указал, что Москвина не уследила за постановкой своего спортсмена, а федерация одобрила эту программу. По мнению мужчины, подобный выбор произведения приводит к популяризации преступной культуры среди зрителей и болельщиков.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с каналом резко прокомментировала ситуацию. Она заявила, что человеку, подавшему иск, необходимо «лечиться у психиатра», и назвала абсурдными претензии к фигуристу и его наставникам.

Рассмотрение дела состоялось в Невском районном суде Санкт-Петербурга, который отказал в принятии заявления. Свое решение судья мотивировал тем, что петербуржец не обладает правом защищать интересы неопределенного круга лиц в данном вопросе.

Ранее ФФККР сообщила, что Гуменник вновь стал победителем финала Гран-при России в Челябинске. По итогам двух программ спортсмен набрал 303,16 балла — 103,62 за короткую и 199,54 за произвольную. Второе место занял Евгений Семененко, а замкнул тройку лучших Николай Угожаев.