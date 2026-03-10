Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 12:46

Россиянин подал в суд на тренера Москвину за «пропаганду убийц»

Суд Петербурга отклонил иск против тренера Москвиной из-за программы Гуменника

Тамара Москвина Тамара Москвина Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Санкт-Петербурга подал иск к Федерации фигурного катания России (ФФККР) и заслуженному тренеру Тамаре Москвиной, обвинив их в пропаганде убийц, сообщил Telegram-канал «Mash на спорте». Поводом для разбирательства стала произвольная программа фигуриста Петра Гуменника, построенная на мотивах романа Патрика Зюскинда «Парфюмер», главный герой которого является маньяком-убийцей.

Истец в своем заявлении указал, что Москвина не уследила за постановкой своего спортсмена, а федерация одобрила эту программу. По мнению мужчины, подобный выбор произведения приводит к популяризации преступной культуры среди зрителей и болельщиков.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с каналом резко прокомментировала ситуацию. Она заявила, что человеку, подавшему иск, необходимо «лечиться у психиатра», и назвала абсурдными претензии к фигуристу и его наставникам.

Рассмотрение дела состоялось в Невском районном суде Санкт-Петербурга, который отказал в принятии заявления. Свое решение судья мотивировал тем, что петербуржец не обладает правом защищать интересы неопределенного круга лиц в данном вопросе.

Ранее ФФККР сообщила, что Гуменник вновь стал победителем финала Гран-при России в Челябинске. По итогам двух программ спортсмен набрал 303,16 балла — 103,62 за короткую и 199,54 за произвольную. Второе место занял Евгений Семененко, а замкнул тройку лучших Николай Угожаев.

Россия
фигурное катание
суды
Петр Гуменник
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
LIFE.ru запустили спецпроект о женщинах-шахтерах времен ВОВ
Дегтярев раскрыл истинное отношение мирового спорта к россиянам
В ГД ответили, кому положено пособие по уходу за ребенком до полутора лет
Удар по детям, 30 трупов, блэкаут под Курском: как ВСУ атакуют РФ 10 марта
В Казани побит температурный рекорд 118-летней давности
Иран уличили в использовании смертоносного запрещенного оружия
В Совфеде оценили важность разговора Путина и Трампа для всего мира
«Китайский Нострадамус» взбудоражил мир пророчеством о войне
«Я не горжусь»: обматерившая болельщиков Андреева извинилась за срыв
Политолог оценила политические перспективы нового лидера Ирана
Суд отказался возбуждать дело о разводе Алибасова-младшего с десятой женой
Уехавший из России в Израиль комик-иноагент усомнился в стабильности жизни
«Американцы должны прекратить агрессию»: в Палестине положились на Путина
В Иране назвали число медработников, погибших при атаках Израиля и США
Инспектор купил поддельные права, чтобы принимать экзамены по вождению
Жители Кузбасса пожаловались на протекшую в местном автобусе крышу
В Главархиве Москвы рассказали о редких документах
Иран обрушил ракеты на военный лагерь бундесвера в Иордании
Казахстан решил ввести «зеркальные» пошлины против России
На загадочном ранчо Эпштейна начались обыски
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.