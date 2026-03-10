Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Израиль уличили в использовании смертоносного запрещенного оружия

ВОЗ получила данные о применении Израилем фосфора при ударах по Ливану

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила в свое распоряжение данные, который свидетельствуют об использовании Израилем фосфора при ударах в Ливане, сообщил представитель структуры в Бейруте Абдинасир Абубакар в ходе брифинга в Швейцарии. Как передает пресс-служба учреждения на своем сайте, ВОЗ продолжит расследовать данный инцидент.

Мы получили эти сообщения. Мы связались с больницами: на данный момент мы не получили информации о каких-либо травмах, связанных с использованием фосфора или каких-либо других химикатов, возможно, использованных ранее. Мы расследуем это, и мы следим за ситуацией на предмет выявления затронутых этим людей, — сказал представитель ВОЗ.

Ранее удар ракеты по Бейруту случайно попал в кадр видеокамеры. Журналисты работали в ливанском городе, и в этот момент один из снарядов поразил здание. На кадрах видно, что сотрудники СМИ уцелели. В эпицентре взрыва взметнулся клуб дыма, а к месту происшествия сразу бросились местные жители.

До этого израильский военный корабль нанес ракетный удар по лагерю палестинских беженцев Айн эль-Хильве, находящемуся на окраине города Сайда на юге Ливана. Среди мирных жителей есть жертвы и пострадавшие. Отмечается также, что в этом районе находились представители палестинского движения ХАМАС.

