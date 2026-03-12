Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 11:20

Крупный американский банк пошел на крайние меры из-за угрозы Ирана

Citibank временно закроет офисы в ОАЭ после предупреждения Ирана

Фото: Jimin Kim/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский Citibank временно закроет почти все свои отделения в Объединенных Арабских Эмиратах, передает Associated Press со ссылкой на пресс-службу банка. Причина в том, что Иран пригрозил нанести удары по западным финансовым организациям на Ближнем Востоке.

Отделения и финансовые центры не будут работать с 12 по 14 марта 2026 года. В банке пояснили, что это временная мера предосторожности, и пообещали возобновить работу 16 марта.

В заявлении для агентства представители банка отметили, что следят за ситуацией в стране. Отмечается, что сотрудников уже эвакуируют из головного офиса в Дубае и еще одного филиала. Работать в эти дни будет только одно отделение.

Другие банки тоже решили подстраховаться. Британский StanChart вывез своих людей из ОАЭ, а HSBC закрыл офисы в Катаре.

11 марта военное командование Ирана заявило, что нанесет удары по американским и израильским финансовым центрам в регионе. Это стало ответом на атаку иранского банка.

Ранее Иран провел кибератаку на систему железнодорожных путей в Израиле, в результате чего она оказалась выведена из строя. По информации источников, все ж/д станции больше не безопасны для использования.

ОАЭ
США
банки
Иран
Ближний Восток
