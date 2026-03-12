Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 12:27

Венгрия пригрозила Киеву блокировкой санкций ЕС против России без «Дружбы»

Венгрия будет блокировать новые санкции ЕС до возобновления прокачки нефти из РФ

Гергей Гуйяш
Венгрия отказывается поддерживать новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба», заявил глава канцелярии премьер-министра республики Гергей Гуйяш на брифинге для журналистов после заседания венгерского правительства. Он подчеркнул, что Будапешт наложит вето на 20-й пакет санкций, если Киев не выполнит это условие, передает канал М1.

20-й пакет санкций будет заблокирован до тех пор, пока Украина не возобновит работу нефтепровода «Дружба», — сказал Гуйяш.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия заблокировала выделение Украине кредита в размере €90 млрд, вызвав панику в Киеве. По его словам, украинские власти в истерике, поскольку Будапешт четко дал понять, что не позволит дать им эти деньги.

Прежде представитель правительства Венгрии Золтан Ковач обратил внимание, что финансирование оппозиции в Венгрии происходит при участии Украины. По его словам, службы национальной безопасности уже представили профильному комитету парламента необходимые доказательства.

Венгрия
Украина
трубопровод "Дружба"
нефть
санкции
