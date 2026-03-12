Венгрия отказывается поддерживать новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба», заявил глава канцелярии премьер-министра республики Гергей Гуйяш на брифинге для журналистов после заседания венгерского правительства. Он подчеркнул, что Будапешт наложит вето на 20-й пакет санкций, если Киев не выполнит это условие, передает канал М1.
20-й пакет санкций будет заблокирован до тех пор, пока Украина не возобновит работу нефтепровода «Дружба», — сказал Гуйяш.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия заблокировала выделение Украине кредита в размере €90 млрд, вызвав панику в Киеве. По его словам, украинские власти в истерике, поскольку Будапешт четко дал понять, что не позволит дать им эти деньги.
Прежде представитель правительства Венгрии Золтан Ковач обратил внимание, что финансирование оппозиции в Венгрии происходит при участии Украины. По его словам, службы национальной безопасности уже представили профильному комитету парламента необходимые доказательства.