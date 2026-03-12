Приговоры по делу «Крокус Сити»: полный список обвиняемых в теракте

Обвиняемые во время оглашения приговора по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в помещении Московского городского суда

В Москве вынесли приговоры участникам террористического нападения в «Крокус Сити Холле». Какие дали сроки, список обвиняемых, что они сделали?

Как идет суд над участниками теракта в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года во время концерта рок-группы «Пикник». Его жертвами стали 151 человек (в том числе шестеро детей), еще 609 человек получили ранения и пострадали от пожара. В результате взрывов и пожара здание концертного зала было почти полностью разрушено. Нападение стало одним из крупнейших и наиболее смертоносных терактов в истории современной России.

12 марта 2026 года 2-й гарнизонный Западный военный суд вынес приговоры обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» — четверым непосредственным участникам теракта и их 12 пособникам.

Были предъявлены обвинения в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК), незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК), участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) и совершении теракта (ч. 3 ст. 205 УК). Потерпевшие настаивали на пожизненном заключении для всех обвиняемых.

Сотрудник ФССП во время оглашения приговора по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в помещении Московского городского суда Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кто на скамье подсудимых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

Все четверо непосредственных исполнителей теракта, граждане Таджикистана, получили пожизненные сроки. Они расстреливали публику в «Крокус Сити Холле», а после подожгли здание и сбежали в автомобиле в сторону границы Украины, сбив на пешеходном переходе семью с детьми.

Шамсидин Фаридуни (1998 г. р.): следствие считает его главарем банды. Вину признал. Единственный из террористов, кто раскаялся в содеянном. Известно, что он прибыл в Москву осенью 2023 года; получал указания в Telegram от некого «помощника проповедника», координировал остальных террористов; незадолго до теракта в феврале 2024 года съездил в Стамбул, где получил деньги и указания по подготовке теракта. Приговорен к пожизненному заключению с отбыванием 18 лет в тюрьме и остального срока в ИК особого режима, а также ему назначен штраф 990 тыс. руб.

Далерджон Мирзоев (1996 г. р): принимал непосредственное участие в теракте, расстреливал людей и добивал ножом выживших. Приехал в Новосибирск в октябре 2023 года, потом переехал в Москву. Вину признал. Приговорен к пожизненному заключению с отбыванием 17 лет в тюрьме, остального срока в ИК особого режима, а также ему назначен штраф 990 тыс. руб.

Мухаммадсобир Файзов (самый молодой из террористов, 2004 г. р.): участвовал в расстреле людей, добивал выживших ножом. В Россию приехал на заработки, работал парикмахером в Иваново и Тейково. Приговорен к пожизненному заключению с отбыванием 17 лет в тюрьме, остального срока в ИК особого режима, а также ему назначен штраф 990 тыс. руб.

Саидакрами Рачабализода (1994 г. р): по версии следствия принимал непосредственное участие в теракте, вину не признал. Следствие выяснило, что выезжал в Афганистан через Турцию по поддельным документам для обучения терактам в лагерях «Вилаят Хорасан» (принадлежит к «Исламскому государству», признано террористической организацией и запрещено в РФ). Приговорен к пожизненному сроку, из которого будет отбывать 16 лет в тюрьме, а остальной срок в ИК особого режима, а также ему назначен штраф 990 тыс. руб.

Фигуранты по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в здании суда Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Также к пожизненным срокам были приговорены большинство пособников террористов:

Умеджон Солиев: по версии следствия, именно он создал террористическую ячейку на Урале, когда переехал в Екатеринбург в 2022 году. Ездил в Стамбул, поддерживал контакт с главарем «Вилаят Хорасан» Абу Мунзиром. Именно он передал автоматы исполнителям теракта. Приговорен к пожизненному заключению с отбыванием 12 лет в тюрьме, остального срока в ИК особого режима, ему назначен штраф 2,7 млн руб.

Шахромджон Гадоев: участвовал в доставке оружия и боеприпасов вместе с другими фигурантами. Признал вину в незаконном приобретении и перевозке оружия, но отрицает, что участвовал в подготовке теракта. Приговорен к пожизненному заключению с отбыванием 12 лет в тюрьме, остального срока в ИК особого режима, ему назначен штраф 2,7 млн руб.

Зубайдулло Исмоилов: участвовал в приобретении оружия для террористов. После нападения на «Крокус Сити» пытался бежать, был задержан 31 марта 2024 года: спрятался в мечети села Новый Агачаул в Дагестане. Приговорен к пожизненному заключению с отбыванием 12 лет в тюрьме, остального срока в ИК особого режима, ему назначен штраф 2,7 млн руб.

Мустаким Солиев: участвовал в приобретении оружия для террористов. Приговорен к пожизненному заключению с отбыванием 10 лет в тюрьме, остального срока в ИК особого режима, назначен штраф 990 тыс. руб.

Хусейн Хамидов: по данным следствия, по указанию «Вилаят Хорасан» перевел 350 тыс. руб. через Сбербанк Гадоеву на покупку оружия. Вину признал. Приговорен к пожизненному заключению с отбыванием 10 лет в тюрьме, назначен штраф 1,79 млн руб.

Мухаммад Зоир Шарипзода: по версии следствия, помогал в подготовке атаки, включая финансирование или логистику для исполнителей. Приговорен к пожизненному заключению с отбыванием 10 лет в тюрьме, назначен штраф 500 тыс. руб.

Якубджони Юсуфзода: за несколько дней до теракта перечислил деньги соучастникам на проживание; после атаки — исполнителю. Пытался бежать из России 23 марта, был задержан в аэропорту, успел разбить и выбросить свой телефон. Приговорен к пожизненному заключению с отбыванием 10 лет в тюрьме, назначен штраф 500 тыс. руб.

Назримад Лутфуллои: переводил деньги предполагаемым исполнителям из криптовалюты в рубли через банковские карты. Приговорен к пожизненному заключению с отбыванием 10 лет в тюрьме, назначен штраф 500 тыс. руб.

Джумахон Курбонов (2003 г. р.): обеспечивал участников группы средствами связи (сим-картами, оплатой счетов), переводил деньги на подготовку атаки. Приговорен к пожизненному заключению с отбыванием 10 лет в тюрьме, назначен штраф 500 тыс. руб.

Хусен Медов, уроженец Ингушетии: в январе 2024 года по просьбе соучастника (Хаваж-Багаудина Алиева) переделал три охолощенных автомата Калашникова и один охотничий в боевое оружие для террористов, за что получил около 500 тыс. руб. Оружие предназначалось для конфликтов на рынке «Садовод», но использовалось в теракте. На суде просил отправить его в зону СВО. Приговорен к пожизненному заключению с отбыванием 10 лет в тюрьме и остального срока в ИК особого режима, назначен штраф 2,5 млн руб.

Джабраил Аушев, уроженец Ингушетии: продал террористам из Таджикистана оружие, скрывался в Чечне. Единственный из соучастников теракта, кто написал явку с повинной. В СИЗО «Матросская тишина» три месяца провел в карцере, впал в депрессию и в ноябре 2025 года попытался покончить с собой. На суде просил отправить его в зону СВО. Приговорен к пожизненному заключению с отбыванием 8 лет в тюрьме и остального срока в ИК особого режима, назначен штраф 1,2 млн руб.

Алишер Касимов, уроженец Киргизии: сдал квартиру в Подмосковье террористам в интернете. Приговорен к 22,5 года заключения, из них 7 лет — в тюрьме, остальной срок — в ИК строгого режима.

Исмаил Исломов и его сыновья Диловар и Аминчон: продали террористам автомобиль Renault Symbol, который был использован в ходе нападения. Приговорены к 19 годам 11 месяцам колонии строгого режима каждый.

Оглашение приговора по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в помещении Московского городского суда Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Заочно вынесены пожизненные приговоры еще двум пособникам террористов:

Хаваж-Багаудин Алиев, уроженец Ингушетии: по версии следствия, в январе 2024 года организовал переделку оружия в боевое (якобы для конфликтов на рынке «Садовод»). На его карты поступило около 970 тыс. руб. за автоматы и боеприпасы; оружие передали через тайники в Дагестан, а затем — в Москву террористам. Он скрылся, объявлен в розыск в августе 2025 года.

Батыр Кулаев, уроженец Ингушетии (село Экажево): участвовал в передаче оружия и патронов террористам через тайники в Дагестане, скрывается от следствия.

