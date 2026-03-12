Россиянам раскрыли главные риски и тонкости сделок с недвижимостью

Перед покупкой недвижимости следует изучать не только характеристики и расположение объекта, но и его юридическую историю, заявили эксперты проекта «Перезвони сам» столичного Департамента информационных технологий. По их словам, следует обратить внимание на то, кто является собственником, как была проведена приватизация, а также есть ли обременения или ограничения на продажу.

Покупка и продажа недвижимости не входят в список привычных задач, с которыми мы сталкиваемся регулярно. Любая операция с квартирой, домом, гаражом и другими видами имущества требует соблюдения определенного алгоритма действий и юридических процедур, о которых многие даже не догадываются, — приводятся слова руководителя проекта Валентины Шилиной.

Эксперты советуют насторожиться, если цена заметно ниже рыночной, продавец торопит или квартиру перепродают слишком часто. Перед покупкой рекомендуется проверить все документы и заказать выписку из ЕГРН — она содержит данные о владельце и самом объекте.

Ранее адвокат Михаил Сазанов отмечал, что перед покупкой квартиры необходимо проверить всю историю собственности, заказав расширенную выписку из ЕГРН. В соответствующем документе будут указаны текущий и все предыдущие владельцы недвижимости, а также основания перехода прав. Резкая смена нескольких собственников за очень короткий срок — тревожный знак, отметил юрист.