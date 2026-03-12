Захарова поставила под сомнение реальную цель СБ ООН Захарова осудила голосование по Ближнему Востоку в Совбезе ООН

Россия крайне недовольна поддержкой бахрейнского проекта резолюции по ближневосточному урегулированию в Совете Безопасности ООН, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она поставила под сомнение заинтересованность организации в разрешении конфликта, передает ТАСС.

Голосование по российской резолюции по Ближнему Востоку в СБ ООН ставит вопрос, заинтересованы ли голосовавшие против в урегулировании, — отметила дипломат.

В четверг 12 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию Бахрейна по Ближнему Востоку. Документ поддержали 13 из 15 членов Совбеза, представители России и Китая воздержались от голосования. В проекте осуждаются действия Ирана и не упоминаются атаки США и Израиля.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет блокировать любые проекты резолюций Совета Безопасности ООН, направленные против КНДР. При этом он назвал нереалистичными ожидания, что другие члены Совбеза поддержат инициативу Москвы по отмене действующих санкций против КНДР.