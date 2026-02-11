Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 13:57

Лавров пообещал, что РФ не пропустит ни одной резолюции против КНДР в ООН

Лавров: Россия будет блокировать любые резолюции против КНДР в Совбезе ООН

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия будет блокировать любые проекты резолюций Совета Безопасности ООН, направленные против КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часа в Госдуме. При этом он назвал нереалистичными ожидания, что другие члены Совбеза поддержат российскую инициативу по отмене действующих санкций против КНДР, передает корреспондент NEWS.ru.

В Совете Безопасности мы больше не пропустим никаких резолюций с санкциями против КНДР. Но рассчитывать, что мы внесем резолюцию о снятии санкций и она пройдет, — ну, это просто несерьезно, — сказал он.

Лавров в ходе выступления также подчеркнул, что братство России и КНДР по освобождению Курской области воплотится в совместные проекты. По его словам, сотрудничество Москвы и Пхеньяна — это важный политический и нравственный актив.

До этого глава МИД РФ заявил, что Россия рассчитывает, что возобновившийся диалог с Соединенными Штатами позволит достичь весомых результатов. Он подчеркнул, что Москва, в первую очередь, заинтересована во взаимовыгодных экономических проектах.

Сергей Лавров
МИД РФ
Россия
ООН
СБ ООН
резолюции
КНДР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Королевская семья Британии: новости, секретный выезд Миддлтон из страны
Жидкость в легких, кровь в глазах: Курт Кобейн был убит, а не покончил с собой?
Появилось видео с места ЧП в Анапе
Пожар в частном доме унес жизни двоих человек
Посольство России оценило возможность поставок топлива на Кубу
Меняйло доложил Путину о развитии Северной Осетии
«Пусть ему там будет весело жить»: петербуржцы обрушились на убийцу ребенка
Неизвестный открыл огонь рядом с техникумом в Анапе, ранив двух человек
Обратившаяся к Путину пенсионерка из Казахстана получила российский паспорт
Мама Гуменника оценила выступление сына на Олимпиаде
Директор заповедника рассказал, как зимует сибирская отшельница Лыкова
«Европа проснулась»: Лавров рассказал о сигналах из ЕС
Военный самолет России впервые прилетел в Венесуэлу после захвата Мадуро
IT-эксперт назвал ключевую особенность 5G
Лавров предостерег США от вмешательства в отдаленные регионы
Что будет с рублем? Курс сегодня, 11 февраля, что с долларом, евро и юанем
Смерть на похоронах, удары по двум АЭС, 300 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 11 февраля
Лавров обозначил позицию России в отношении Европы
Эксперт назвал алгоритм действий при резком росте платежей за ЖКУ
Лавров пообещал, что РФ не пропустит ни одной резолюции против КНДР в ООН
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.