Лавров пообещал, что РФ не пропустит ни одной резолюции против КНДР в ООН

Россия будет блокировать любые проекты резолюций Совета Безопасности ООН, направленные против КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часа в Госдуме. При этом он назвал нереалистичными ожидания, что другие члены Совбеза поддержат российскую инициативу по отмене действующих санкций против КНДР, передает корреспондент NEWS.ru.

В Совете Безопасности мы больше не пропустим никаких резолюций с санкциями против КНДР. Но рассчитывать, что мы внесем резолюцию о снятии санкций и она пройдет, — ну, это просто несерьезно, — сказал он.

Лавров в ходе выступления также подчеркнул, что братство России и КНДР по освобождению Курской области воплотится в совместные проекты. По его словам, сотрудничество Москвы и Пхеньяна — это важный политический и нравственный актив.

До этого глава МИД РФ заявил, что Россия рассчитывает, что возобновившийся диалог с Соединенными Штатами позволит достичь весомых результатов. Он подчеркнул, что Москва, в первую очередь, заинтересована во взаимовыгодных экономических проектах.