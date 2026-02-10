Лавров призвал воплотить боевое братство с КНДР в проекты Лавров: братство России и КНДР после Курской области воплотится в общие проекты

Братство России и КНДР по освобождению Курской области воплотится в совместные проекты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит ТАСС, сотрудничество Москвы и Пхеньяна — это важный политический и нравственный актив.

Боевое братство Армии России с Корейской народной армией, закаленное в боях по освобождению Курской области, — яркий внешнеполитический и нравственный актив, который должен обязательно воплотиться в проекты взаимовыгодного сотрудничества на благо народов обеих стран, — подчеркнул Лавров.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын возглавил работу по изготовлению скульптурного комплекса, который планируется установить в музее подвигов бойцов Корейской народной армии. В знак преемственности поколений и уважения к истории он лично посадил дерево на территории будущего музея. Журналисты уточнили, что увековечат память военных, участвовавших в освобождении и разминировании Курской области. При этом он выразил мнение, что комплекс должен «более живо» показывать боевой порыв и наступательный дух, фронтовую дружбу и любовь к родине.