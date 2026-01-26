Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 07:32

Ким Чен Ын взял на себя руководство по созданию скульптур бойцов КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын возглавил работу по изготовлению скульптурного комплекса, который планируется установить в музее подвигов бойцов Корейской народной армии (КНА), передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Журналисты уточнили, что увековечат военных, участвовавших в освобождении и разминировании Курской области.

Ким Чен Ын 25 января посетил Творческое объединение «Мансудэ» и руководил работой по изготовлению скульптурного комплекса, который будет воздвигнут и установлен в Мемориальном музее боевых подвигов в зарубежной военной операции, — сказано в материале ЦТАК.

В статье подчеркнули, что лидер остался доволен работой. При этом он выразил мнение, что комплекс должен «более живо» показывать боевой порыв и наступательный дух КНА, фронтовую дружбу и любовь к родине.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын посетил строительную площадку Мемориального музея, возводимого в честь северокорейских военных, участвовавших в освобождении Курской области. В знак преемственности поколений и уважения к истории он лично посадил дерево на территории будущего музея. Особое внимание Ким Чен Ын уделил идеологическому значению Мемориального музея боевых подвигов. Он назвал комплекс эпохальным монументом, который должен напоминать миру о несокрушимости армии, верной приказам Трудовой партии Кореи.

