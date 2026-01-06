Ким Чен Ын почтил память участников освобождения Курской области

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил строительную площадку Мемориального музея, возводимого в честь северокорейских военных, участвовавших в освобождении Курской области, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). В знак преемственности поколений и уважения к истории он лично посадил дерево на территории будущего музея.

Особое внимание Ким Чен Ын уделил идеологическому значению Мемориального музея боевых подвигов. Он назвал комплекс эпохальным монументом, который должен напоминать миру о несокрушимости армии, верной приказам Трудовой партии Кореи. В завершение визита глава государства отдал дань памяти павшим бойцам и утвердил дальнейший план работ на объекте, строительство которого стартовало в октябре 2025 года.

Ранее Ким Чен Ын обратился к военнослужащим и офицерам республики, находящимся на боевом задании на территории России, и поздравил их с Новым годом. Глава КНДР также призвал их продолжать проявлять храбрость, но не пренебрегать своей безопасностью.