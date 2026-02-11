«Не забывать никогда»: Путин назвал теракт в Беслане общероссийской болью

Террористические атаки, в том числе та, что произошла в 2004 году в Беслане, отзываются болью для всей России, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. Глава государства подчеркнул, что об этих трагедиях нельзя забывать. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Меняйло доложил президенту о ходе создания мемориального комплекса в память о жертвах теракта в Беслане. По его словам, работу в этом направлении планируется завершить в текущем году.

Это общероссийская боль. <...> Об этом нельзя забывать никогда. <...> И с людьми надо быть в контакте обязательно, — отреагировал глава государства.

1 сентября 2004 года в Беслане произошел один самых масштабных и жестоких терактов в истории современной России. Вооруженные боевики захватили школу №1 прямо во время праздничной линейки. В заложниках оказались более тысячи человек — дети, их родители и учителя. Три дня они удерживались в спортзале без еды и воды. 3 сентября в здании прогремели взрывы, начался штурм. В результате теракта погибли 334 человека, из них 186 — дети. С тех пор 3 сентября в России ежегодно отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.

