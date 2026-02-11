Меняйло доложил Путину о развитии Северной Осетии

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономическом развитии региона, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе встречи президент отметил, что уровень безработицы в республике втрое превышает средние показатели по стране.

Хочу поблагодарить за отношение к республике, Владимир Владимирович, и за ваше внимание. И коротко доложить итоги социально-экономического развития по основным параметрам. Второе направление — это выполнение ваших поручений по Беслану, после того, как вы были в Беслане. И третье, конечно, основная задача — это поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. ВРП за 2025 год составил 355 млрд [рублей], — сказал Меняйло.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе доклада президенту сообщил, что объем вложений в экономику Москвы за последние шесть лет увеличился более чем на 60%. Градоначальник отметил, что, несмотря на сложный период, связанный с пандемией, общая динамика остается положительной. Он подчеркнул, что городские власти целенаправленно поддерживают развитие высокотехнологичных отраслей и промышленности в рамках стратегии по обеспечению технологической независимости.