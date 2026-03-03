Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 21:54

Минэкономразвития выдало рекомендации российским турфирмам

Минэкономразвития призвало остановить продажу туров в страны Персидского залива

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство экономического развития РФ выпустило предписание в адрес туроператоров и туристических агентств с запретом на продажу для россиян туров в страны Ближнего Востока. Приостановить реализацию туров придется в Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию.

Россиянам, которые уже находятся на территории указанных стран, министерство советует соблюдать повышенные меры предосторожности. Им необходимо внимательно отслеживать официальные сообщения местных властей и ориентироваться на информацию от дипломатических представительств РФ.

Туроператорам также вменяется в обязанность информировать своих клиентов о текущей ситуации за рубежом и разъяснять порядок возможного изменения или расторжения ранее заключенных договоров. В министерстве напомнили, что ранее данные рекомендации относительно поездок в Иран и Израиль остаются в силе.

До этого стало известно, что Москва официально обратилась к Тегерану с просьбой усилить меры безопасности в отношении граждан России, находящихся на территории Исламской Республики. Тема обсуждалась в ходе встречи директора Департамента государственного протокола российского ведомства Игоря Богдашева с послом Ирана Каземом Джалали.

Минэкономразвития
туристы
Ближний Восток
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон «вступил» в конфликт на Ближнем Востоке
SHOT: серия взрывов прогремела в небе над Волгоградом
Скандал и рыдания в гримерке: что произошло на концерте Славы в Пензе
«Нам следует ударить их»: Трамп в шутку пригрозил ФРГ
Эрдоган на идеях «силы» объяснил, что творится на Ближнем Востоке
Беспилотник рухнул рядом с консульством США в Дубае
Три аэропорта Поволжья временно прекратили работу
«После похорон»: названа примерная дата выборов верховного лидера Ирана
АТОР посчитала, сколько россиян остаются в «ловушке» Персидского залива
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации секретного объекта под Тегераном
Озвучено место похорон верховного лидера Ирана
Суперматч ЦСКА — «Краснодар»: кто выйдет в финал Кубка России по футболу
Минэкономразвития выдало рекомендации российским турфирмам
«Для танго нужны двое»: Трамп сделал заявление о России и Украине
Ограбление, нежелание выходить замуж, новые фильмы: как живет Тумайкина
Раскрыто, сколько времени займет эвакуация россиян с Ближнего Востока
Запад обвинили в манипуляциях из-за убитых Киевом детей
Милонов предложил ввести карантин для одной группы россиянок из Дубая
Израиль впервые за полтора года попал под ракетный удар Ливана
Отказ от «6 кадров», отъезд из РФ, развод с Алехно: как живет Медведева
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.