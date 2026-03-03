Минэкономразвития выдало рекомендации российским турфирмам

Министерство экономического развития РФ выпустило предписание в адрес туроператоров и туристических агентств с запретом на продажу для россиян туров в страны Ближнего Востока. Приостановить реализацию туров придется в Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию.

Россиянам, которые уже находятся на территории указанных стран, министерство советует соблюдать повышенные меры предосторожности. Им необходимо внимательно отслеживать официальные сообщения местных властей и ориентироваться на информацию от дипломатических представительств РФ.

Туроператорам также вменяется в обязанность информировать своих клиентов о текущей ситуации за рубежом и разъяснять порядок возможного изменения или расторжения ранее заключенных договоров. В министерстве напомнили, что ранее данные рекомендации относительно поездок в Иран и Израиль остаются в силе.

До этого стало известно, что Москва официально обратилась к Тегерану с просьбой усилить меры безопасности в отношении граждан России, находящихся на территории Исламской Республики. Тема обсуждалась в ходе встречи директора Департамента государственного протокола российского ведомства Игоря Богдашева с послом Ирана Каземом Джалали.