В МЭР рассказали о введении единых правил отображения цен на маркетплейсах МЭР: введение единых правил отображения цен на маркетплейсах не отменяет скидки

Введение в России единых правил отображения цен на маркетплейсах не отменяет действие скидочных программ, заявили РИА Новости в Минэкономразвития. В ведомстве указали, что речь идет об использовании маркетинговых инструментов на платформах.

Речь идет о ясности и достоверности в отображении цен, а также о том, что с этой ценой может происходить при дальнейшем ознакомлении покупателя с предложением, — указали в ведомстве.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что ведомство намерено сохранить механизм скидок на товары за счет маркетплейсов, но только с согласия самих продавцов. Министр уточнил, что предлагается законодательно закрепить обязательное прямое одобрение продавцом всех акций, которые запускают торговые платформы.

До этого юрист Илья Русяев объяснил, что на маркетплейсах действительно продают подписки на цифровые сервисы, в том числе ушедшие из России. Однако, по его словам, работают такие подписки только тогда, когда у продавца есть действующая лицензия и соблюдены требования правообладателя.