Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 22:58

В МЭР рассказали о введении единых правил отображения цен на маркетплейсах

МЭР: введение единых правил отображения цен на маркетплейсах не отменяет скидки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Введение в России единых правил отображения цен на маркетплейсах не отменяет действие скидочных программ, заявили РИА Новости в Минэкономразвития. В ведомстве указали, что речь идет об использовании маркетинговых инструментов на платформах.

Речь идет о ясности и достоверности в отображении цен, а также о том, что с этой ценой может происходить при дальнейшем ознакомлении покупателя с предложением, — указали в ведомстве.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что ведомство намерено сохранить механизм скидок на товары за счет маркетплейсов, но только с согласия самих продавцов. Министр уточнил, что предлагается законодательно закрепить обязательное прямое одобрение продавцом всех акций, которые запускают торговые платформы.

До этого юрист Илья Русяев объяснил, что на маркетплейсах действительно продают подписки на цифровые сервисы, в том числе ушедшие из России. Однако, по его словам, работают такие подписки только тогда, когда у продавца есть действующая лицензия и соблюдены требования правообладателя.

Минэкономразвития
скидки
цены
маркетплейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Британии рассказали о варварских обычаях украинских военных
«Аталанта» устроила разгром немцам и вышла в плей-офф ЛЧ
«Мы — балетный спецназ»: Таранда о Плисецкой, Волочковой, ценах в Большой
Погибло 613 человек: почему виновники резни в Ходжалы 34 года не наказаны
Конгрессмен США потребовал расследования инцидента с катером возле Кубы
Минтруд предложил изменить перечень профессий для альтернативной службы
Глава МВД Сербии попал в реанимацию
В СПЧ раскрыли цель атаки ВСУ на химзавод в Смоленской области
НАБУ разоблачило коррупционную схему в Минюсте Украины
Зеленский обсудил с Трампом трехстороннюю встречу в начале марта
ПВО за три часа сбила 60 украинских БПЛА над Россией
Дмитриев отправится в Женеву на переговоры с США
Его ждет вся Россия: что известно о новом опытном образце самолета «Байкал»
В МЭР рассказали о введении единых правил отображения цен на маркетплейсах
Папа римский запретил священникам использовать нейросети для проповедей
Стало известно о смене локации для переговоров по Украине
Жителей деревни рядом с заводом «Дорогобуж» эвакуировали
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Депутаты ГД предрекли эскалацию конфликта из-за ядерных планов Киева
Трехсторонняя встреча по Украине с участием Москвы перенесена
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.