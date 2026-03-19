19 марта 2026 в 09:03

Цена на нефть побила рекорд на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Цена на нефть марки Brent впервые превысила $112 за баррель

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press
Цена на нефть марки Brent впервые превысила $112 (9,4 тыс. рублей) за баррель, следует из данных торгов. В 05:57 мск стоимость майских фьючерсов поднялась на 4,67%.

К 08:59 мск рост замедлился: котировки находились на уровне $112,68 за баррель (+4,94%). Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года дорожал на 1,08%, до $96,49 за баррель.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла до $110, о чем свидетельствуют данные торгов. Стоимость достигла такой отметки впервые с 9 марта 2025 года.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что цены на нефть резко вырастут в случае вывода американских войск из Ормузского пролива. По его прогнозам, стоимость барреля достигнет $200 (16 тыс. рублей). Так Дмитриев прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность переложить защиту перевозок в Ормузском проливе на союзников.

До этого автор книги «Нефть и мир» Леонид Крутаков выразил мнение, что реальная стоимость нефти уже может превышать $150 (12 тыс. рублей) за баррель. Он объяснил, что существует две цены на черное золото: одна формируется текущими продажами, другая — оценкой ресурсов, остающихся в недрах.

нефть
биржи
цены
Brent
WTI
