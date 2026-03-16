Озвучена реальная стоимость нефти

Реальная стоимость нефти уже может превышать $150 (12 тыс. рублей) за баррель, заявил в интервью информационной службе «Вести» автор книги «Нефть и мир» Леонид Крутаков. По словам эксперта, существует две цены на черное золото: одна формируется текущими продажами, другая — оценкой ресурсов, остающихся в недрах.

Нефть стоит, на мой взгляд, <...> уже за $150. <…> Напомню, что в прогнозах BP (British Petroleum — NEWS.ru) и Международного энергетического агентства предусмотрено именно 50 лет запасов, то есть просчитано, извлекаемых запасов. А для этого цена должна быть минимум $150, — сказал он.

Ранее данные биржевых торгов показали, что цена барреля нефти эталонной марки Brent поднялась до отметки $104 (8,3 тыс. рублей) после удара американских вооруженных сил по иранскому острову Харк, играющему ключевую роль в экспортных поставках. Наблюдается повышение мировых котировок топлива в диапазоне 1–1,5%.

Кроме того, источники сообщили, что руководители ведущих нефтяных компаний Соединенных Штатов проинформировали вашингтонскую администрацию о возрастающей опасности углубления энергетического коллапса. Исполнительный директор ExxonMobil Даррен Вудс, в частности, не исключил перспективу нового витка роста цен на нефть, вызванного спекулятивными операциями и нехваткой переработанного горючего.