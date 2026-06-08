В Польше увидели одну тенденцию у мигрантов с Украины

В Польше увидели одну тенденцию у мигрантов с Украины WNP: уезжающих из Польши украинцев заменяют мигрантами из Азии

Украинцы массово уезжают из Польши, пишет польское издания WNP. Их заменяют мигрантами из Азии и Латинской Америки.

Как пишет издание, украинская диаспора по‑прежнему лидирует среди иностранных граждан в Польше, однако ее доля постепенно сокращается. Причина — активный переезд украинцев в страны Западной Европы с более высокими зарплатами и лучшими условиями трудоустройства. Отмечается, что сегодня в стране работают около 30 тыс. граждан Колумбии и Филиппин, при этом стремительно растет число трудовых мигрантов из Непала и Индии.

Ранее представители гастрономического бизнеса в Варшаве сообщили, что попытки переименовать традиционное польское блюдо «русские вареники» в «украинские» провалились. Речь шла о pierogi ruskie — варениках с творожно-картофельной начинкой, которые посыпают жареным луком.

До этого стало известно, что правительство Чехии ужесточает условия поддержки украинских беженцев. Официально это решение объясняется необходимостью пресечь случаи злоупотреблений в сфере соцподдержки.