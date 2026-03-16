16 марта 2026 в 11:47

Власти США получили мрачное энергетическое предупреждение

WSJ: нефтяные компании США предупредили власти об обострении энергокризиса

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Руководство крупнейших нефтяных корпораций США предупредило американские власти о нарастающей угрозе усугубления энергетического кризиса, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Глава ExxonMobil Даррен Вудс, в частности, допустил возможность дальнейшего удорожания нефти на фоне спекулятивных факторов и дефицита готового топлива.

В ходе серии встреч в Белом доме, а также недавних разговоров с главой Минэнерго Крисом Райтом и министром внутренних дел Дагом Бургумом, гендиректора Exxon Mobil, Chevron и ConocoPhillips предупредили, что перебои в поставках энергоносителей через жизненно важный Ормузский пролив будут продолжать создавать волатильность на мировых рынках, — говорится в материале.

Ранее руководитель нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн заявил, что Европе грозит острый дефицит горючего. Как пояснил глава компании, данная ситуация вызвана уменьшением объема предложения углеводородов и продуктов их переработки на глобальных рынках.

Кроме того, источники сообщили, что государства Ближнего Востока последовательно уменьшают объемы извлечения нефти, причем данная динамика отчетливо видна в Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ и Кувейте. По информации инсайдеров, ведущие нефтедобывающие страны региона снизили ежесуточную добычу на 6,7 млн баррелей.

США
энергетика
кризисы
топливо
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

