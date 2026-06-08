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08 июня 2026 в 18:19

Военэксперт объяснил, как США продолжают участвовать в конфликте на Украине

Военэксперт Кнутов: США обеспечили ВСУ спутниковыми снимками с точными целями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Соединенные Штаты обеспечили Вооруженные силы Украины спутниковыми снимками с точными целями, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, помимо официально подтвержденных поставок, американское оружие нового типа проходит боевые испытания непосредственно на украинской территории.

Появилась официальная информация, что 1,2 тыс. бомб JDAM США переданы ВСУ. Это оружие типа наших ФАБ — с управляемым модулем планирования и коррекции. Кроме того, появилась информация о новых типах снарядов, которые армия США только собирается принимать на вооружение, и они проходят испытания на территории Украины. Что касается спутниковых снимков, то ВСУ подключились к 10 космическим аппаратам США. Они совершают до 15 витков вокруг Земли. Таким образом, примерно раз в полтора часа спутники пролетают над какой-то точкой на территории Украины. Информация передается сразу же на планшеты дроноводов с точностью в пять метров. Таким образом, США сейчас снова активно участвуют в конфликте на стороне киевского режима, — пояснил Кнутов.

Ранее сообщалось, что Украина запросила у Германии дополнительные ракеты для комплексов Patriot. Киев надеялся получить десятки боеприпасов из запасов бундесвера уже в текущем году.

До этого президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал темпы производства ракет для систем Patriot в Соединенных Штатах. Он заявил, что 60–65 ракет в месяц — это ничтожно мало с учетом текущих угроз.

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