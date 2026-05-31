31 мая 2026 в 19:09

«Это ничто»: Зеленский обиделся на США по одной причине

Зеленский раскритиковал темпы производства ракет Patriot в США

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы Face the Nation раскритиковал темпы производства ракет для систем Patriot в Соединенных Штатах. Он заявил, что 60–65 ракет в месяц — это ничтожно мало с учетом текущих угроз.

Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США. Надеюсь, они поймут ситуацию и отреагируют. 60–65 противобаллистических ракет в месяц по сравнению с нынешними вызовами — это ничто, — сказал Зеленский.

По мнению политика, недостаточные объемы выпуска зенитных ракет способны спровоцировать кризис в различных регионах мира. Он также отметил, что Россия, в свою очередь, наращивает производство баллистических ракет. Зеленский добавил, что обращался с просьбой выдать Киеву лицензию на самостоятельное производство ракет Patriot еще к предыдущей американской администрации, а теперь просит об этом и нынешнюю.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не получил от Вашингтона ответа на письмо с просьбой увеличить поставки боеприпасов для систем противовоздушной обороны. Он также выразил надежду, что страна дождется реакции.

