31 мая 2026 в 17:42

Зеленский подтвердил, что не получил от США ответа на его «крик отчаяния»

Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Киев не получил от Вашингтона ответа на письмо с просьбой увеличить поставки боеприпасов для систем противовоздушной обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире CBS. Он также выразил надежду, что страна дождется реакции.

Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят, — сказал Зеленский.

Ранее бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявила, что Зеленский поставил Вашингтон в сложное положение своим письмом. По ее словам, украинский политик отклонил множество мирных предложений и сумел оттолкнуть от себя новую администрацию США, назвав ее «врагом демократии».

Между тем представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что помощь, выделяемая западными спонсорами Киеву, «растворяется в кровавых руках» президента Украины и его подельников. Так дипломат прокомментировала расследование в США о возможных случаях мошенничества, связанных с помощью Украине.

