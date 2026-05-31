Киев не получил от Вашингтона ответа на письмо с просьбой увеличить поставки боеприпасов для систем противовоздушной обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире CBS. Он также выразил надежду, что страна дождется реакции.
Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят, — сказал Зеленский.
Ранее бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявила, что Зеленский поставил Вашингтон в сложное положение своим письмом. По ее словам, украинский политик отклонил множество мирных предложений и сумел оттолкнуть от себя новую администрацию США, назвав ее «врагом демократии».
Между тем представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что помощь, выделяемая западными спонсорами Киеву, «растворяется в кровавых руках» президента Украины и его подельников. Так дипломат прокомментировала расследование в США о возможных случаях мошенничества, связанных с помощью Украине.