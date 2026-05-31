Зеленский подтвердил, что не получил от США ответа на его «крик отчаяния» Зеленский подтвердил, что США не ответили на просьбу увеличить поставки ПВО

Киев не получил от Вашингтона ответа на письмо с просьбой увеличить поставки боеприпасов для систем противовоздушной обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире CBS. Он также выразил надежду, что страна дождется реакции.

Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят, — сказал Зеленский.

Ранее бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявила, что Зеленский поставил Вашингтон в сложное положение своим письмом. По ее словам, украинский политик отклонил множество мирных предложений и сумел оттолкнуть от себя новую администрацию США, назвав ее «врагом демократии».

Между тем представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что помощь, выделяемая западными спонсорами Киеву, «растворяется в кровавых руках» президента Украины и его подельников. Так дипломат прокомментировала расследование в США о возможных случаях мошенничества, связанных с помощью Украине.