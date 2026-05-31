Неонациста из Махачкалы арестовали по обвинению в убийстве

В Санкт-Петербурге суд отправил под арест 39-летнего Кирилла Присяжнюка — бывшего участника группировки NS/WP «Невоград» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Бывшего неонациста, принявшего ислам, этапировали из Махачкалы, его обвиняют в покушении на убийство двух женщин и убийство одной из них.

Следствие полагает, что 24.02.2006 около 21 часа 20 минут у д. № 9 по улице Хлопина неустановленные лица совершили нападение на А. и Д., в ходе которого нанесли им удары ножами по различным частям тела и скрылись с места преступления. В результате полученных повреждений А. скончалась на месте происшествия, а Д. была доставлена в медицинское учреждение, — сказано в сообщении.

Присяжнюк пробудет под стражей минимум до 23 июня 2026 года. По данным «Фонтанки», нападению подверглись гражданки Казахстана и Азербайджана. Как отмечает издание, агрессора могло привлечь, что одна из девушек разговаривала по телефону на казахском языке.

Присяжнюк уже имеет судимости за участие в деятельности «Невограда», при этом он не попал в колонию, так как отбыл свое наказание — три года заключения — в СИЗО. Отмечается, что в заключении он также увлекся религией.

