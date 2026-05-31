ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 18:07

Неонациста из Махачкалы арестовали по обвинению в убийстве

В Петербурге арестовали экс-лидера группировки «Невоград» Присяжнюка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге суд отправил под арест 39-летнего Кирилла Присяжнюка — бывшего участника группировки NS/WP «Невоград» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Бывшего неонациста, принявшего ислам, этапировали из Махачкалы, его обвиняют в покушении на убийство двух женщин и убийство одной из них.

Следствие полагает, что 24.02.2006 около 21 часа 20 минут у д. № 9 по улице Хлопина неустановленные лица совершили нападение на А. и Д., в ходе которого нанесли им удары ножами по различным частям тела и скрылись с места преступления. В результате полученных повреждений А. скончалась на месте происшествия, а Д. была доставлена в медицинское учреждение, — сказано в сообщении.

Присяжнюк пробудет под стражей минимум до 23 июня 2026 года. По данным «Фонтанки», нападению подверглись гражданки Казахстана и Азербайджана. Как отмечает издание, агрессора могло привлечь, что одна из девушек разговаривала по телефону на казахском языке.

Присяжнюк уже имеет судимости за участие в деятельности «Невограда», при этом он не попал в колонию, так как отбыл свое наказание — три года заключения — в СИЗО. Отмечается, что в заключении он также увлекся религией.

Ранее сценарист сериала «Счастливы вместе» Станислав Берестовой признал вину по делу об убийстве бывшего участника «Дома-2» Дмитрия Лукина. В ходе судебного процесса он заявил, что действовал в целях самообороны.

Общество
Санкт-Петербург
суды
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.