Друг раскрыл неожиданные детали о бариста с девочкой из московского метро РЕН ТВ: обнимавшийся со школьницей бариста в Москве уезжал из России на пять лет

Московский бариста Илья, оказавшийся в центре внимания после инцидента со школьницей в метро уезжал из России на пять лет, рассказал друг молодого человека. По его словам, которые передает РЕН ТВ, мужчина покидал РФ после проблем с законом, связанных с долгами и майнингом.

Он встрял в очень большие долги и уехал со своей девушкой, она тоже была сильно младше его, — сказано в сообщении.

После возвращения Илья вновь начал общаться со старыми знакомыми, уточнил источник. Также он утверждает, что бариста показывал ему переписки с несовершеннолетними девушками и пытался развивать собственную кинокомпанию.

Ранее сообщалось, что московский бариста, обнимавшийся с несовершеннолетними девушками в метро, занимался этим регулярно. По информации источника, 29-летний мужчина врал школьницам, что ему 18 лет, а также постоянно приводил в кофейни новых девушек.

Бариста задержали накануне, 29 мая. Он объяснил свое поведение тем, что посадил на колени хорошую знакомую и ехал со школьницами в кофейню своей матери, чтобы угостить их печеньем и бесплатными напитками. Мужчину заподозрили в растлении малолетних. По словам очевидцев, он трогал и целовал девочку, которой на вид было 13–15 лет.