31 мая 2026 в 21:02

В российском регионе отменили мероприятия ко Дню защиты детей

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Власти Херсонской области отменили все праздничные мероприятия, запланированные на День защиты детей, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. Это решение было принято из-за угроз безопасности на фоне атак со стороны Вооруженных сил Украины

Все мероприятия ко Дню защиты детей отменены, — сказал Василенко.

Ранее в региональных органах власти сообщили, что пять субъектов Российской Федерации — Крым, Херсонская и Запорожская области, ДНР и ЛНР — объявили 1 июня нерабочим днем в связи с празднованием православной Троицы. Поскольку сам праздник выпадает на воскресенье, выходной перенесен на понедельник.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что шестилетний ребенок погиб при атаке ВСУ на Геническ. По его словам, беспилотник атаковал многоквартирные дома на улице Братьев Коваленко. Губернатор подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Также Сальдо сообщил, что двое пожилых мужчин получили ранения в результате атаки ВСУ на Херсонскую область. По его словам, в Раденске Алешкинского округа украинский дрон ударил по машине рядом со зданием почты.

