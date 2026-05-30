Пять регионов России не будут работать 1 июня

Пять субъектов Российской Федерации — Крым, Херсонская и Запорожская области, ДНР и ЛНР — объявили 1 июня нерабочим днем в связи с празднованием православной Троицы, сообщили РИА Новости в региональных органах власти. Поскольку сам праздник выпадает на воскресенье, выходной перенесен на понедельник.

В Крыму соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов, сообщила его помощник Ольга Курлаева. В Херсонской области также объявлен выходной 1 июня, уточнил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко. Аналогичные решения приняты в Запорожской области, ДНР и ЛНР.

День Святой Троицы — один из главных православных праздников. В этом году он отмечается 31 мая.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов указал, что в Троицкую родительскую субботу, которую православные будут отмечать 30 мая, категорически нельзя венчаться, а также оставлять на могилах еду и спиртное. По его словам, в этот день также не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой.

До этого председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов указал, что в случае конфликтов на работе или угрозы увольнения россиянам необходимо обращаться к святым. По его словам, любое обращение должно начинаться с молитвы к Иисусу Христу. Также рекомендуется молиться святителю Спиридону Тримифунтскому, известному своей помощью нуждающимся.

