Хегсет назвал Новую Зеландию «страной-халявщиком»

Глава Пентагона Пит Хегсет во время форума «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре назвал Новую Зеландию «страной-халявщиком». Он указал, что государство тратит лишь 2% от ВВП на оборону и этого недостаточно, передает РИА Новости.

Если быть честным, 2% [на оборону] недостаточно, так что два процента — это быть халявщиком. Но я не имею ничего против Новой Зеландии, — сказал Хегсет.

Ранее стало известно, что Европа останется без обещанных США ракет Tomahawk, полноценной альтернативы которым по дальности у европейских стран нет. По данным телеканала CNN, глава Пентагона Хегсет уже утвердил соответствующий меморандум. Документ предусматривает отмену будущей переброски в Германию батальона, который специализируется на запуске дальнобойных ракет и артиллерийских снарядов.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские государства, входящие в Североатлантический альянс, а также Канада в 2025 году существенно нарастили военные бюджеты. Рост оборонных расходов этих стран составил 20% в реальном выражении.