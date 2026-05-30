ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 07:31

Хегсет назвал Новую Зеландию «страной-халявщиком»

Хегсет раскритиковал Новую Зеландию за недостаточные расходы на оборону

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава Пентагона Пит Хегсет во время форума «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре назвал Новую Зеландию «страной-халявщиком». Он указал, что государство тратит лишь 2% от ВВП на оборону и этого недостаточно, передает РИА Новости.

Если быть честным, 2% [на оборону] недостаточно, так что два процента — это быть халявщиком. Но я не имею ничего против Новой Зеландии, — сказал Хегсет.

Ранее стало известно, что Европа останется без обещанных США ракет Tomahawk, полноценной альтернативы которым по дальности у европейских стран нет. По данным телеканала CNN, глава Пентагона Хегсет уже утвердил соответствующий меморандум. Документ предусматривает отмену будущей переброски в Германию батальона, который специализируется на запуске дальнобойных ракет и артиллерийских снарядов.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские государства, входящие в Североатлантический альянс, а также Канада в 2025 году существенно нарастили военные бюджеты. Рост оборонных расходов этих стран составил 20% в реальном выражении.

США
Новая Зеландия
Пит Хегсет
Пентагон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.