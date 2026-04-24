Российские бизнесмены массово готовятся к концу света в Новой Зеландии

Российские бизнесмены начали массово скупать жилье с подземными бункерами в Новой Зеландии, пишет Telegram-канал SHOT. По его информации, спрос на недвижимость в этой стране, которую многие считают одним из самых безопасных мест в мире, вырос в три раза на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В материале говорится, что основной интерес у россиян вызывают города с русскоязычной диаспорой, такие как Окленд, Веллингтон и Крайстчерч. Цены на обычную недвижимость варьируются от 23 до 200 млн рублей. Однако отдельным VIP-сегментом являются коттеджи с подземными бункерами, которые показывают только проверенным клиентам. Стоимость строительства убежища под уже готовым домом может составить от 4 до 40 млн рублей.

При этом канал отмечает, что приобрести готовые дома в Новой Зеландии могут лишь обладатели вида на жительство или инвесторской визы. Остальным иностранцам, в том числе россиянам, разрешено покупать только участки земли или квартиры в новостройках. Однако они просто выкупают землю и возводят на ней дома с укрытиями площадью около 100 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в США вырос интерес к полностью готовым к использованию бункерам, укомплектованным годовым запасом еды, воды и топлива. Как рассказал основатель компании Vivos Роберт Вичино, стоимость такого убежища составляет около $75 тыс. (6 млн рублей).