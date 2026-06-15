В Роскачестве напомнили, как находить качественные продукты на рынке Роскачество: при выборе мяса на рынке следует обращать внимание на его запах

При выборе мяса и птицы на рынке следует обращать внимание на его запах и цвет, напомнила в беседе с Lenta.ru директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Она отметила, что поверхность таких продуктов не должна быть липкой и неестественно блестящей. Наличие темных пятен — тоже плохой признак.

Рыбу в жару рекомендуется покупать целиком или крупными кусками на ледяной подушке. Жабры свежей рыбы — ярко-красные или розовые, глаза — прозрачные, выпуклые. Мутные глаза, впалые бока и серые жабры указывают на то, что продукт провел несколько часов без холода, — предупредила Спеценко.

Эксперт предостерегла от покупки скоропортящихся продуктов — мяса, рыбы, молочки и готовой еды, которые лежат на прилавке под открытым солнцем. Они должны находиться в охлаждаемых витринах при температуре не выше плюс шести градусов. Спеценко добавила, что на рынке не следует покупать уже нарезанные и замотанные в пленку арбузы, дыни или тыкву. Мякоть быстро заселяется бактериями, а в жару этот процесс лишь ускоряется.

Ранее гастроэнтеролог и эксперт лаборатории Екатерина Кашух заявила, что в магазинах опасно покупать свежую выпечку, так как ее необходимо употреблять без мытья и термообработки. Она отметила, что салаты также стоит выбирать более внимательно.