Назван неожиданный показатель качества шаурмы

При покупке шаурмы следует обратить внимание на внешний вид повара, рассказали эксперты Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества. В беседе с RT там отметили, что грязный китель, отсутствие перчаток и головного убора являются тревожными сигналами. Кроме того, стоит посмотреть на то, не захламлена ли рабочая поверхность посторонними вещами.

Если повар работает в грязном кителе, без перчаток и головного убора, это плохой знак. Также на рабочей поверхности не должно быть посторонних предметов: телефона, ключей, курительных принадлежностей, лекарств и прочего, — поделились эксперты.

В Роскачестве уточнили, что от покупки стоит отказаться, если в помещении нет раковины — она должна быть чистой. Кроме того, нарушением является мытье рук поваром прямо в той же раковине, где лежат овощи.

Что касается продуктов, то они должны быть свежими и вымытыми. Предпочтительнее, когда мясо срезают сразу с вертела, а не достают из холодильника — там оно может быть уже несвежим. Качественный соус для шаурмы должен быть густым, однородным, без признаков расслоения и пожелтения, — заключили в Роскачестве.

Ранее диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал, что шаурма, в составе которой присутствует не цельное мясо, а его заменитель, например сосиски, считается самой вредной. По его словам, в идеале это блюдо должно содержать лепешку, овощной салат и кусочек говядины или курицы.