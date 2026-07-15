Диетолог объяснила, можно ли питаться только шаурмой в течение месяца

Диетолог объяснила, можно ли питаться только шаурмой в течение месяца Диетолог Разаренова: рацион из шаурмы приведет к дефицитуу витаминов

Рацион из шаурмы приведет к дефициту витаминов, рассказала «Москве 24» врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова. Она отметила, что важно учитывать, как готовилось блюдо.

Однако шаурма шаурме рознь, и многое зависит от того, как ее готовили. Если она состоит из диетического мяса вроде курицы, большого количества овощей и слегка приправлена легким соусом, то это отлично. Однако в блюдо могут положить много жирного мяса, соли, сладких соусов и совсем немного зелени и овощей, — рассказала Разаренова.

Диетолог подчеркнула, что монопитание шаурмой может привести к дефициту клетчатки, витаминов и микроэлементов. По ее словам, также возможен переизбыток соли и насыщенных жиров, а в долгосрочной перспективе — нарушение пищевого поведения.

Ранее диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал, что шаурма, в составе которой присутствует не цельное мясо, а его заменитель, например сосиски, считается самой вредной. По его словам, в идеале это блюдо должно содержать лепешку, овощной салат и кусочек говядины или курицы.