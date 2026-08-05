Вагоны с рудой сошли с рельсов Семь вагонов с железной рудой сошли с рельсов в Оренбургской области

Семь вагонов с железорудным материалом сошли с рельсов на станции Никель в Оренбургской области, сообщили в МАКСе Уральской транспортной прокуратуры. По факту происшествия начата проверка.

В 18:35 по местному времени на станции Никель Южно-Уральской железной дороги произошел сход семи вагонов с железорудным материалом (окатыши) в составе грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал. К месту происшествия направлены восстановительные поезда, — говорится в сообщении.

Отмечается, что орский транспортный прокурор выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов. В ведомстве уточнили, что сейчас устанавливаются причины случившегося, а транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее пресс-служба Свердловской железной дороги сообщила, что на перегоне Кишерть — Шумково в Пермском крае произошел сход шести вагонов. Кроме того, с рельсов сошла одна секция локомотива грузового состава, следовавшего с глиноземом.