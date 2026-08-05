Тьма накрыла соседнее с Россией государство третий раз за две недели

Тьма накрыла соседнее с Россией государство третий раз за две недели РИА Новости: массовые отключения электричества произошли в Грузии

В Грузии зафиксировано третье за две недели масштабное отключение электроэнергии, передает корреспондент РИА Новости со ссылкой на собеседников из разных регионов. По свидетельствам очевидцев, электричество пропало практически во всем Тбилиси, в Батуми, поселках Гонио и Квариати, а также в Мцхете, регионе Самегрело и ряде сел Душетского района.

Причины нового масштабного обесточивания власти пока не комментируют. В конце июля Грузия уже пережила два крупных сбоя, затронувших столицу и многие регионы.

Ранее в Грузии из-за второго масштабного отключения электричества за два дня остановилось движение поездов по всей стране, а в Тбилиси встало метро. Свет исчез в столице, Озургети, Поти и Рустави. В ряде районов из-за остановки насосных станций пропала вода, также зафиксированы перебои с мобильной связью.

Также глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о частичных перебоях с подачей электроэнергии в регионе. По его словам, неполадки вызваны ударами противника по объектам энергетической инфраструктуры.

Кроме того, государственная энергокомпания Кубы Union Electrica сообщила, что вечером 2 августа энергосистема острова полностью прекратила работу. Это не первый подобный инцидент в последнее время — с 6 по 14 июля на Кубе произошло три масштабных отключения электричества.