Второе за два дня отключение света парализовало транспорт по всей Грузии

Второе за два дня отключение света парализовало транспорт по всей Грузии Метро Тбилиси и поезда по всей Грузии прекратили работу из-за нового блэкаута

Поезда остановились по всей Грузии, а метро прекратило работу в Тбилиси из-за второго за два дня масштабного отключения электроэнергии в стране, сообщает Telegram-канал «Sputnik Грузия». Свет пропал в Тбилиси, Озургети, Поти и Рустави. В некоторых районах Грузии из-за остановки насосных станций отсутствует водоснабжение, также наблюдаются перебои в работе мобильной связи.

Аварийные бригады продолжают поэтапно восстанавливать электроснабжение в регионах. Завершить работы планируется в ближайшие несколько часов, однако местные жители отмечают, что после подачи электричества сохраняются перепады напряжения.

Ранее в Сети появились видеозаписи масштабного отключения электроэнергии в Грузии, сделанные камерами городского наблюдения. Почти вся страна осталась без света. Так, в Тбилиси перестали работать светофоры и уличное освещение на центральных улицах.

До этого больше шести тысяч жилых домов остались без света из-за урагана и ливней в Алтайском крае. Сильнее всего стихия бушевала на территории Краснощековского и Чарышского районов.