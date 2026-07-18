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18 июля 2026 в 12:39

Назван помогающий от простуды вид меда

Эксперт Баранкина: липовый мед поможет быстро справиться с простудой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Липовый мед с противовоспалительными свойствами помогает от простуды, сообщила РИА Новости эксперт НТИ по растениеводству Юлия Баранкина. По ее словам, теплое питье с таким медом способствует быстрому восстановлению организма во время болезни.

Липовый мед традиционно ценят за его противовоспалительные свойства, способность мягко поддерживать организм при простуде, он хорошо проявляет себя в теплом питье, — отметила эксперт.

Также Баранкина рассказала о других видах меда, которые несут пользу. Например, гречишный мед богат железом и аминокислотами, а акациевый мед благоприятно влияет на людей с проблемами с глюкозой. Помимо этого, эксперт напомнила, что у каждого меда есть ограничения, несмотря на пользу.

При аллергии на продукты пчеловодства, при диабете и ряде заболеваний желудочно‑кишечного тракта мед допустим только после согласования с врачом, а в ряде случаев от него нужно отказаться, — рассказала Баранкина.

Ранее врач общей практики Елена Павлова назвала причину повышения температуры на отдыхе. Она отметила, что на юге организм может реагировать повышением температуры тела из-за акклиматизации. По ее словам, в этом случае важно следить за своим состоянием, но не стоит использовать жаропонижающие препараты.

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