Назван помогающий от простуды вид меда

Липовый мед с противовоспалительными свойствами помогает от простуды, сообщила РИА Новости эксперт НТИ по растениеводству Юлия Баранкина. По ее словам, теплое питье с таким медом способствует быстрому восстановлению организма во время болезни.

Липовый мед традиционно ценят за его противовоспалительные свойства, способность мягко поддерживать организм при простуде, он хорошо проявляет себя в теплом питье, — отметила эксперт.

Также Баранкина рассказала о других видах меда, которые несут пользу. Например, гречишный мед богат железом и аминокислотами, а акациевый мед благоприятно влияет на людей с проблемами с глюкозой. Помимо этого, эксперт напомнила, что у каждого меда есть ограничения, несмотря на пользу.

При аллергии на продукты пчеловодства, при диабете и ряде заболеваний желудочно‑кишечного тракта мед допустим только после согласования с врачом, а в ряде случаев от него нужно отказаться, — рассказала Баранкина.

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