Врач озвучила правила составления апрельского гардероба

В апреле колебания дневных и ночных температур могут быть значительные: утром — тепло, вечером — холодно, поэтому важно правильно одеваться, сообщила NEWS.ru терапевт Красногорской клинической больницы Екатерина Сысоева. По ее словам, лучше надевать несколько слоев одежды, чтобы не заболеть.

Оптимальный подход — многослойность: легкая база, сверху — кофта или пиджак и обязательно верхний слой, который можно снять или надеть по ситуации. Не стоит рано переходить на полностью летний гардероб — переохлаждение часто происходит незаметно, — предупредила Екатерина Сысоева.

Особое внимание стоит уделить защите горла, поясницы и ног: именно эти зоны быстрее всего реагируют на холод, продолжает эксперт. Обувь должна оставаться по сезону, даже если днем тепло, напомнила она. Для того чтобы не заболеть, в этот период важно высыпаться, заниматься спортом и гулять на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что весной необходимо принимать витамин D3 — главный дефицит жителей России. Норма для взрослого — 2000 МЕ в сутки, при подтвержденном дефиците врач назначает до 5000 МЕ. Также полезен витамин С, но лучше в виде аскорбата, не аскорбиновой кислоты, чтобы не раздражать желудок.