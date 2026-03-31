Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 13:15

Врач озвучила правила составления апрельского гардероба

Терапевт Сысоева: весной нужно одеваться многослойно, чтобы не заболеть

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В апреле колебания дневных и ночных температур могут быть значительные: утром — тепло, вечером — холодно, поэтому важно правильно одеваться, сообщила NEWS.ru терапевт Красногорской клинической больницы Екатерина Сысоева. По ее словам, лучше надевать несколько слоев одежды, чтобы не заболеть.

Оптимальный подход — многослойность: легкая база, сверху — кофта или пиджак и обязательно верхний слой, который можно снять или надеть по ситуации. Не стоит рано переходить на полностью летний гардероб — переохлаждение часто происходит незаметно, — предупредила Екатерина Сысоева.

Особое внимание стоит уделить защите горла, поясницы и ног: именно эти зоны быстрее всего реагируют на холод, продолжает эксперт. Обувь должна оставаться по сезону, даже если днем тепло, напомнила она. Для того чтобы не заболеть, в этот период важно высыпаться, заниматься спортом и гулять на свежем воздухе.

Ранее сообщалось, что весной необходимо принимать витамин D3 — главный дефицит жителей России. Норма для взрослого — 2000 МЕ в сутки, при подтвержденном дефиците врач назначает до 5000 МЕ. Также полезен витамин С, но лучше в виде аскорбата, не аскорбиновой кислоты, чтобы не раздражать желудок.

весна
погода
одежда
простуды
Вероника Филина-Коган
Степанида Королева
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу-бизнес

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.