ВСУ обстреляли школу в российском регионе

Вооруженные силы Украины обстреляли школу бокса имени Манзули в городе-спутнике Запорожской АЭС, сообщил мэр Энергодара Максим Пухов на своем канале в МАКСе. В результате обстрела повреждены остекление здания и автобус, на котором спортсмены выезжают на соревнования.

ВСУ продолжают наносить удары по мирным объектам Энергодара. Сегодня под обстрел попала школа бокса имени Манзули — один из самых значимых спортивных объектов нашего города. <…> В результате атаки повреждено остекление здания школы, пострадал автобус, на котором наши спортсмены выезжают на соревнования, а также автомобили, находившиеся рядом, — написал он.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ ударили по школе в Васильевке. По его словам, повреждены здание учреждения и школьный автобус. Пострадавших при атаке нет.

До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные нанесли удар по детской площадке, в результате которого пострадала семья с детьми. Мужчина умер на месте, его жена и двое их несовершеннолетних детей получили ранения.