ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 15:53

ВСУ обстреляли школу в российском регионе

ВСУ обстреляли школу бокса в Энергодаре

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины обстреляли школу бокса имени Манзули в городе-спутнике Запорожской АЭС, сообщил мэр Энергодара Максим Пухов на своем канале в МАКСе. В результате обстрела повреждены остекление здания и автобус, на котором спортсмены выезжают на соревнования.

ВСУ продолжают наносить удары по мирным объектам Энергодара. Сегодня под обстрел попала школа бокса имени Манзули — один из самых значимых спортивных объектов нашего города. <…> В результате атаки повреждено остекление здания школы, пострадал автобус, на котором наши спортсмены выезжают на соревнования, а также автомобили, находившиеся рядом, — написал он.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ ударили по школе в Васильевке. По его словам, повреждены здание учреждения и школьный автобус. Пострадавших при атаке нет.

До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные нанесли удар по детской площадке, в результате которого пострадала семья с детьми. Мужчина умер на месте, его жена и двое их несовершеннолетних детей получили ранения.

Регионы
Энергодар
школы
обстрелы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.