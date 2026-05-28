ВСУ атаковали детсад в Энергодаре: что известно, последствия, сколько жертв

ВСУ атаковали детский сад в Энергодаре, сообщил мэр города Максим Пухов. Что известно, каковы последствия прилета, сколько жертв?

Как ВСУ атаковали детсад в Энергодаре, жертвы

По слова Пухова, прилет состоялся по территории детского сада № 3. Повреждены детская площадка, новые малые архитектурные формы, которые недавно установили в рамках капитального ремонта.

«Этот детский сад мы готовим к открытию. <...> Мы стараемся сделать все, чтобы у наших детей было нормальное, безопасное и счастливое детство — красивые группы, современные площадки, уютная территория», — написал Пухов.

Мэр Энергодара уточнил, что в момент обстрела детей не было в здании. Он не сообщил, есть ли пострадавшие в результате удара.

«Это не военный объект. Это детский сад. Место, где должны звучать детский смех и голоса воспитателей, а не взрывы», — добавил он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как еще ВСУ атаковали Энергодар недавно

Ночью 27 мая ВСУ устроили массовый налет на Энергодар, сообщила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина. По ее словам, было зафиксировано более 50 взрывов.

Как утверждается, ВСУ сбрасывали в Энергодаре тяжелые гексакоптеры типа «Баба-яга», а также атаковали город FPV-дронами. Под ударами оказались и объекты энергоинфраструктуры, крыши жилых домов и городские коммуникации. Предварительно, никто не пострадал. Утром после атаки город был без связи, часть домов обесточило, писали СМИ.

23 мая Максим Пухов сообщил, что Украина за сутки атаковала в Энергодаре школу, здание администрации и другие объекты. Также на фоне прилетов повредило входную группу одного из многоквартирных домов по улице Курчатова, вышки сотовой связи, несколько гражданских автомобилей.

Пухов добавил, что более десятка БПЛА нейтрализовали на подходе или в черте города. Пострадавших, по его словам, не было.

19 мая мэр Энергодара сообщил о еще одной массированной атаке на город, в результате которой повредило автомобили, крыши и окна жилых домов. Глава Запорожской области Евгений Балицкий предупредил вечером того же дня об аварийных отключениях электроснабжения, которые затронули значительную часть региона. Он уточнил тогда, что критическая инфраструктура работает штатно, а энергетики восстанавливают электроснабжение.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как ВСУ атакуют Россию 28 мая

Ночью 28 мая над Россией силы ПВО ликвидировали и перехватили 62 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областями и над акваторией Азовского моря. ВСУ также пытались атаковать Республику Крым.

Здание Нижегородского областного суда повредило на фоне атаки БПЛА, сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, над городом сбили несколько дронов, никто не пострадал.

Неподалеку от Донецка под удар беспилотника ВСУ попал рейсовый автобус. Он следовал по маршруту Макеевка — Севастополь. Предварительно, в автобусе находились восемь человек — шесть пассажиров и двое водителей. Никто из них не пострадал в результате удара.

Девять человек пострадали при атаке дронов ВСУ на Беловский район Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Восемь из них были доставлены в больницу.

Украинские военные нанесли удар по детской площадке в Херсоне, в результате которого пострадала семья с детьми, сообщил глава региона Владимир Сальдо. Мужчина погиб на месте, его супруга и двое несовершеннолетних получили ранения.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Егор Зверев
