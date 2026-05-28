28 мая 2026 в 18:32

Путин указал на преимущества России в борьбе за технологии ИИ

Фото: kremlin.ru
У России есть преимущества в борьбе за технологии ИИ между государствами и транснациональными корпорациями, сообщил президент РФ Владимир Путин. По словам лидера, которые приводит пресс-служба Кремля, страна уже создает суверенные платформы развития искусственного интеллекта, но только работа вместе с партнерами может дать «совместный выхлоп».

За лидерство в этой области уже разворачивается соперничество государств и транснациональных корпораций. И должен сказать, что, на мой взгляд, у России есть определенные конкурентные преимущества, — отметил он.

До этого российский президент заявил, что искусственный интеллект стал стратегической технологией, способной обеспечить глобальную безопасность. По его словам, речь идет и о прогрессе.

Ранее исследователи компании Calif получили тестовый доступ к новейшей модели искусственного интеллекта Mythos, разработанной Anthropic. Они за пять дней взломали флагманскую систему безопасности macOS — технологию MIE, на создание которой Apple потратила более пяти лет.

