28 мая 2026 в 19:01

«Полезный и содержательный»: Путин о Евразийском экономическом форуме

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Евразийский экономический форум в Астане полезным и содержательным. Он также поприветствовал участников мероприятия и выразил благодарность казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, передает пресс-служба Кремля.

И, конечно, поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича за вот такую форму нашей сегодняшней работы, за организацию этого полезного и содержательного мероприятия и полезной и содержательной дискуссии, — сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил, что интеграция в рамках Евразийского экономического союза приносит ощутимую пользу каждому государству-участнику. Он добавил, что площадка позволяет представителям власти, бизнеса и общественности совместно вырабатывать основные инициативы для развития сотрудничества.

До этого Токаев сообщил, что ЕАЭС сохранил экономическую стабильность стран-участниц на фоне мировой турбулентности. По его словам, перед государствами, входящими в союз, стоит задача по дальнейшему динамичному развитию и укреплению потенциала союза.

