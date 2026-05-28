Токаев рассказал о достижении ЕАЭС на фоне турбулентности в мире

Евразийский экономический союз сохранил экономическую стабильность стран-участниц на фоне мировой турбулентности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, перед государствами, входящими в союз, стоит задача по дальнейшему динамичному развитию и укреплению потенциала ЕАЭС.

Евразийский экономический союз — это не просто региональное интеграционное объединение, а важный субъект глобальной экономики. На фоне беспрецедентной геополитической турбулентности наши государства благодаря слаженным действиям смогли обеспечить устойчивое развитие своих экономик, обеспечить их конкурентоспособность на мировом рынке, — сказал Токаев.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что вопрос дальнейшего участия Армении в ЕАЭС будет обсуждаться 29 мая. Он уточнил, что в этот день состоится заседание Высшего евразийского совета.