ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 мая 2026 в 18:10

Токаев рассказал о достижении ЕАЭС на фоне турбулентности в мире

Токаев: ЕАЭС на фоне турбулентности смог обеспечить стабильность экономик

Подписывайтесь на нас в MAX

Евразийский экономический союз сохранил экономическую стабильность стран-участниц на фоне мировой турбулентности, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, перед государствами, входящими в союз, стоит задача по дальнейшему динамичному развитию и укреплению потенциала ЕАЭС.

Евразийский экономический союз — это не просто региональное интеграционное объединение, а важный субъект глобальной экономики. На фоне беспрецедентной геополитической турбулентности наши государства благодаря слаженным действиям смогли обеспечить устойчивое развитие своих экономик, обеспечить их конкурентоспособность на мировом рынке, — сказал Токаев.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что вопрос дальнейшего участия Армении в ЕАЭС будет обсуждаться 29 мая. Он уточнил, что в этот день состоится заседание Высшего евразийского совета.

Европа
Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
ЕАЭС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финансист раскрыл дальнейшую судьбу криптовалюты
Путин прибыл на форум ЕАЭС в Астане
«Надо уметь прощать»: Титов о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»
Историк раскрыл принцип правильной работы с информацией по СВО
Токаев рассказал о достижении ЕАЭС на фоне турбулентности в мире
Дерево рухнуло на ребенка в Амурской области
Легендарный игрок «Спартака» назвал удивившего его весной футболиста
Рогов разоблачил ловушку Зеленского для Трампа
МАГАТЭ обеспокоили последние события на Запорожской АЭС
В США раскрыли детали жесткого плана Трампа по Ормузскому проливу
В Росгвардии представили передовую систему обучения операторов дронов
Лидер мирового рейтинга Янник Синнер сенсационно покинул «Ролан Гаррос»
Названа причина низкого качества исторического кино в России
«Хватают все»: генерал о переводе отдельных подразделений ВСУ под Чернигов
Уран, АЭС и транзит в Китай: о чем еще Путин и Токаев договорились в Астане
Маликов раскрыл тайну первой песни и своей связи с Долиной
Стало известно, как ведущий вуз проверяет знания будущих врачей в эпоху ИИ
ВСУ атаковали детсад в Энергодаре: что известно, последствия, сколько жертв
Шойгу анонсировал визит в Китай
«Важная мысль»: в Европе призвали Запад услышать слова Токаева о России
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.